Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

YDÜ: "Mutasyonlu virüs var" ; Bakan Pilli: "Olabilir"

YDÜ hastanesi mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanı Pilli "olabilir" dedi.

07 Şubat 2021 Pazar 16:01
899 Okunma
YDÜ: "Mutasyonlu virüs var" ; Bakan Pilli: "Olabilir"

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC’de tespit edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanı Ali Pilli ise “virüs mutasyona uğramış olabilir” açıklamasında bulundu.

Bakan Pilli, telefon ile katıldığı bir televizyon programında Sağlık Bakanlığı’nın konu üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekti.

“Güney Kıbrıs’ta mutasyonlu virüs görüldü, bizde de olabilir” diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın yarın konu ile ilgili açıklama yapacağını belirtti. Pilli, “kurallara uyalım virüs mutasyona uğramış olabilir” dedi.

Son Güncelleme: 07.02.2021 17:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SUNGUR: TARAF OLMAYACAĞIZ
SUNGUR: TARAF OLMAYACAĞIZ
"700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz"
"700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz"
"Kaldığı otelin internet bağlantısı yeterli değil"
"Kaldığı otelin internet bağlantısı yeterli değil"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim