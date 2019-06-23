Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 285 Mezun Verdi

23 Haziran 2019 Pazar 14:56
YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 285 Mezun Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018 – 2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni yapıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törende, 285 mezun diplomalarını aldı.

Üniversite yetkilileri ile ailelerin katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Bahar Dönemi’nde, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Çocuk Gelişimi Teknikerliği, Diyaliz Teknikerliği, Eczane Hizmetleri Teknikerliği, Elektronörofizyoloji Teknikerliği, Fizyoterapi Teknikerliği, İlk ve Acil Yardım İş Laborant ve Veteriner Sağlığı, Odyometri, Ortopedik Protez ve Ortez, Patoloji Laboratuvar Teknikerliği, Perfüzyon Teknikerliği, Radyoterapi Teknikerliği, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümlerinden mezun olan 285 kişiye diplomaları verildi.

Konuşmaların da yapıldığı diploma töreninde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç eşliğinde mezun öğrenciler mesleki andını içti. Tören öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YDÜSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluMezunHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”
Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak
Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak
Esentepe’de balya yüklü tır yandı!
Esentepe’de balya yüklü tır yandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim