YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 285 Mezun Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018 – 2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni yapıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törende, 285 mezun diplomalarını aldı.

Üniversite yetkilileri ile ailelerin katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Bahar Dönemi’nde, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Çocuk Gelişimi Teknikerliği, Diyaliz Teknikerliği, Eczane Hizmetleri Teknikerliği, Elektronörofizyoloji Teknikerliği, Fizyoterapi Teknikerliği, İlk ve Acil Yardım İş Laborant ve Veteriner Sağlığı, Odyometri, Ortopedik Protez ve Ortez, Patoloji Laboratuvar Teknikerliği, Perfüzyon Teknikerliği, Radyoterapi Teknikerliği, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümlerinden mezun olan 285 kişiye diplomaları verildi.

Konuşmaların da yapıldığı diploma töreninde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç eşliğinde mezun öğrenciler mesleki andını içti. Tören öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.