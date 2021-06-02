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Yedek Subay Aday Adaylarının Son Yoklama Tarihi 22 Haziran

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Askerlik Yasası kapsamında, 2021 yılı 44’üncü dönem 3’üncü devre yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylığına 18 Haziran’a kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının, 22 Haziran’da 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağını duyurdu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:56
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Yedek Subay Aday Adaylarının Son Yoklama Tarihi 22 Haziran

GKK’den yapılan açıklamada 18 Haziran’a kadar aday adaylığına başvurularda istenen belgeler şöyle sıralandı:

a.         KKTC kimlik kartı,

b.         T.C. kimlik kartı ile T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi (çift uyruklular için),

c.         Yurttaşlığa kabul belgesi fotokopisi (çift uyruklular için),

ç.         KKTC doğum kayıt belgesi (yeni tip KKTC kimlik kartı olmayanlar için),

d.         Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi,

e.         Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet fotokopisi,

f.         Sürüş ehliyeti olanların sürüş ehliyeti fotokopisi,

g.         İkametgah belgesi,

ğ.         Sağlık problemi olanların, sağlık raporu fotokopisi ve 12 adet vesikalık fotoğraf.

Yedek Subay (asteğmen ve çavuş) aday adayları yoklama tarihinde müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulunduracak.

Duyuruda, son yoklamaya katılacak olan yükümlülerin Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, maske takmaları, ayrıca kendilerine verilen randevu zamanına uyması istendi.

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği kaydedilen duyuruda,  Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Yükümlüler duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekler.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:50
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