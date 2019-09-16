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Yeni Adli Yıl bugün başlıyor

Yeni Adli Yıl bugün başlıyor.Yüksek Mahkeme, her yıl düzenlenen adli yıl açılış töreni yerine basın toplantısı yapacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:39
Yeni Adli Yıl bugün başlıyor

Basın toplantısı saat 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu salonunda yer alacak ve BRT’den canlı yayınlanacak.

Başbakan Ersin Tatar, yargıda sorunların giderilmesi için gereğini yapacaklarını vurguladı…Tatar, devleti yıpratmamanın icra ve yasamanın olduğu kadar yargı camiasının görevi olduğunun da altını çizdi.

Yeni Adli yılın açılışında tören düzenlememe kararını, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle aldıklarını söyleyen Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, tören için harcanacak paranın, mahkemelerin ihtiyaçları için harcanacağını açıklamıştı.

Adli yılın başlayacak olması nedeniyle mesaj yayımlayan Başbakan Ersin Tatar, hedefi Kıbrıs Türk halkının güven, refah ve huzur içinde yaşaması olan hükümet için, yargının bağımsızlığı, sorunlarının aşılması, sıkıntısız bir şekilde önüne gelen davalara bakmasının çok önemli bir görev olduğunu belirtti…

Başbakan Ersin Tatar, “Olanaklarımız ölçüsünde yargının var olan sorunlarının giderilmesi için gereğini yapacağız ancak vatandaş kadar devlet de esastır. Buna özen göstermek, devleti yıpratmamak icra ve yasamanın olduğu kadar yargı camiasının da görevidir” dedi.

Tatar “Anayasamızın değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez birinci maddesine göre, KKTC devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir. Hedefi Kıbrıs Türk Halkı’nın güven, refah ve huzur içinde yaşaması olan hükümetimiz için, yargının bağımsızlığı, sorunlarının aşılması, sıkıntısız bir şekilde önüne gelen davaları bakması, çok önemli bir görevdir”dedi

Ülkede yaşanan, vatandaşı tedirgin eden sorunların bilincinde olduklarını, kaydeden Tatar, bunların azaltılması için toplumsal seferberlik, tüm kesimlerin aynı hedefte birleşmesi, yasama, yürütme ve yargının samimi işbirliği, maddi olanakların artırılması ve çağdaş araç gereçlerden etkin yararlanmanın şart olduğunu vurguladı.

Tatar, “ ülkemizde yargının en önemli sorunu iş yükünün fazlalığıdır. Bunun giderilmesi için en başta yapılması gereken şey Anayasal değişikliktir. Hükümetimiz bu noktada da üzerine düşeni yapmaktan asla geri kalmayacaktır”ifadelerine yer verdi.

(BRT)

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