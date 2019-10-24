Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Yeni ikamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdi

Tüzük, kalış süresini her 180 günde 90 gün ile de sınırlıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:40
Yeni ikamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdi

Tüzük vize başvurusunda bulunan yabancılardan, giriş limanlarındaki Muhaceret Memurunun takdirine göre, bilgi veya belge istenmesini, sorumlu birim tarafından kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilmesini de içeriyor.

Üzerinde çok konuşulan ve çok tartışılan yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalma hakkının koşularını düzenleyen İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü dün yürürlüğe girdi.

İKAMET SÜRESİNE SINIRLAMA

Yürürlükteki Tüzüğe göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vize ile gelen birisi her gelişinde 90 günden fazla kalamayacak. Tüzük, aynı zamanda kalış süresini her 180 günde 90 gün ile de sınırlıyor.

Yürürlükteki Tüzüğe göre yabancılara sınır kapılarında ve limanlarında türüne göre en fazla doksan güne kadar vize verilebilecek. Yabancıların vize alabilmeleri için belirlenen süre içinde KKTC’den ayrılacaklarını göstermeleri gerekiyor.

VİZE İSTENEN ÜLKELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ermenistan, Nijerya ve Suriye’ye vize uyguladığı için Tüzük gereği, bu ülkelerin vatandaşlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmek isteyenler, yurt dışındaki KKTC Temsilciliklerinden geliş amaçlarını da belirten vize alarak ülkeye giriş yapabilecek.

İkamet izni muafiyeti olanlardan KKTC’ye girişte vize istenmiyor.

KKTC vatandaşı ile evli kişiler;  Muhaceret Müdürü tarafından vatansız olduğu tespit edilen kişiler;  ülkede velisi veya vasisi ile yaşayan 18 yaşını doldurmamış yabancılar;  ülkede kalma hakkı olan vasi veya velilerin 18 yaşından büyük zihinsel engelli veya en az yüzde elli engeli olan kişiler;  mavi kimlik sahibi olanlar ile Daimi İkamet İzni Yasası uyarınca daimi ikamet izni sahibi olanlar bu izinleri devam ettiği sürece; uluslararası anlaşmalarla KKTC’de görev yapmak için atanmış kişiler ve eşleri ile çocukları;  KKTC’de görev yapan ve zorunlu askerlik görevini yerine getirenler dışındaki askeri personel ile onların eşleri, çocukları ve anne, babaları gibi ayrıcalıklı durumlara sahip olanlardan ülkeye girişte vize istenmiyor.

Dün yürürlüğe giren Tüzük vize başvurusunda bulunan yabancılardan, giriş limanlarındaki Muhaceret Memurunun takdirine göre, bilgi veya belge istenmesini, sorumlu birim tarafından kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilmesini de içeriyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ikamet IzinleriVizeHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2019-10-24 11:58:16

hade bakalım hayırlısı olsun..eşkiyadan arınabilecekmiyiz,bekleyip göreceğiz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tıp-İş: Gazimağusa Hastanesi’ndeki başhekim krizi iş barışını bozuyor
Tıp-İş: Gazimağusa Hastanesi’ndeki başhekim krizi iş barışını bozuyor
Faturasız hatlara sözleşme zorunluluğu getirildi
Faturasız hatlara sözleşme zorunluluğu getirildi
Buran:Yağışlar ay sonuna kadar aralıklarla devam edecek
Buran:Yağışlar ay sonuna kadar aralıklarla devam edecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim