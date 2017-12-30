

Onlarca ülkeden, yüzbinlerce kişi, onu ‘KFC Eatbox’ olarak tanıyor. Nerdeyse KKTC’nin nüfusu kadar takipçi sayısına sahip olan ‘KFC Eatbox’, yüzbinlere Hamitköy’deki evinden sesleniyor.

Asıl adı Barışcan olan ‘KFC Eatbox’, Yeni Medya akımının KKTC’deki ilk örneklerinden biri.

Yeni Medya, bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dijital ortamda ortaya çıkan yeni bir kitle iletişim modeli. Günümüzde hayat, dijital ortamla paralel bir şekilde gelişmekte olduğundan Yeni Medya, ‘çağın mesleği’ olarak nitelendiriliyor.

Yeni Medya, geleneksel medya olarak bilinen radyo ve televizyondan farklı olarak, erişmek istediği kitleyi filtreleyerek daha kolay bir ulaşım sağlıyor.

Yeni Medya’ya giriş sürecini Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'ya anlatan Barışcan, ilk olarak milyonlarca oyuncuya sahip olan League of Legends (LOL) isimli bilgisayar oyununu, Twitch isimli bir canlı yayın platformunda oynuyor. Yüksek rakamlarda izleyici sayısına ulaşan Barış Can, kendini bir anda Yeni Medya’nın içinde buluyor.

Twitch isimli canlı yayın akışı platformu, oyunların gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmış, büyük turnuvalar, elektronik spor karşılaşmaları, bireysel oyunlar ve oyunlarla ilgili sohbetleri içeren bir site olarak açıklanıyor. Twitch yayınları, bağış ve abone yöntemiyle para kazanıyor.

8 SAATLİK YAYINLAR…

Günde ortalama 7 ile 8 saat arası bilgisayar başında canlı yayın yaptığını belirten Barışcan, yaklaşık 3 bin kişinin ayni anda izlediği yayınlarını, sosyal yaşantısının yok denecek kadar aza inmesi nedeniyle son veriyor.

Daha sonra bir süre farklı işlerle uğraşan Barışcan, YouTube için video çekmeye başlıyor. YouTube’un ülkede yanlış kullanıldığına dikkat çeken Barışcan, “Bizim ülkede komik videolar, hangi kas kütlemi, nasıl çalıştırırım gibi videolar izleniyor. YouTube, bunlardan fazlasını içeriyor” açıklamasında bulundu.

TWİTCH’TEN YOUTUBE’A

YouTube’da da aynen Twitch’de yaptığı gibi LOL isimli oyunu oynayarak içerik üreten Barış Can, “İlk LOL ile başladım ve hep öyle devam ettim. Oyundaki en yüksek lig olan Challenger liginde uzun süre mücadele ettim. Bu oyun şuan dünyanın en çok oynanan oyunu. Birçok üniversite bu oyunla ilgili dersler vermekte” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR YOUTUBE’U TV’YE TERCİH EDECEK”

Yeni Medya’nın en çok kullanıldığı platformlardan biri olan YouTube’un, yakın zamanda Geleneksel Medya’nın vazgeçilmezi; televizyonu yeneceğini belirten Barışcan, “Artık insanlar YouTube’u TV’ye tercih edecek” dedi.

Bu konuyla ilgili okullarda eğitim verilmesi gerektiğini belirten Barışcan, YouTube’da kanal açmak isteyen gençlere seslenerek bu konuda bilinçlenmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

300 BİN ABONE

Hazırladığı her videonun ortalama 20 dakika olduğunu belirten Barışcan, yüklediği her bir içeriğin 200 bin farklı kişi tarafından izlendiğini ifade ediyor.

300 bin abonesi olan Barışcan, YouTube’daki ‘KFC Eatbox’ isimli kanalının bilgilerini Kıbrıs Postası’na açtı.

Son bir ayda yüklediği videolar, 80 milyon dakikalık bir süreyle, 8 milyon kişi tarafından izlenen Barışcan, Instagram’da ise 60 bin takipçiye sahip. “Instagram ile az ilgileniyorum. Beni zaten bilen biliyor. Daha çok YouTube’a yükleniyorum” diyen Barışcan, kanalında sadece oyun içerikleri üretmiyor.

21 BİN TL’LİK BAĞIŞ

Son olarak geçtiğimiz Pazar günü, YouTube üzerinden, maddi sıkıntılar yaşayan çocuklar ve sokak hayvanları için gerçekleştirdiği 12 saatlik bağış yayınıyla, 550 bin kişiye ulaşıyor.

21 bin TL gibi çok büyük paranın toplandığı canlı bağış yayınında Barışcan’a, Türkiye’de yayınlanan spor programlarından yüzüne aşina olduğumuz Kaan Kural ve diğer Youtuber arkadaşları da destek veriyor.

Yapılan bağışların kredi kartı üzerinden banka hesabına aktarılan miktarlarla gerçekleştiğini belirten Barışcan, yayın sırasında başına gelen ilginç bir anı şöyle aktarıyor:

“Bağış yapan izleyicilerin isimleri ve bağış miktarları yayının yan tarafında belirtiliyor ve teşekkür ediliyordu. Bir anda bir izleyici 400 TL’lik bir bağış yaptı ve maksimum bağış miktarını sordu. Şaka yaptığını düşünüp geçiştirdim. Bir anda 9999 TL’lik bağışı ekranın yan tarafında görünce şok geçirdim. 400 TL’lik bağışı yapan izleyici, bir anda 10 bin TL’lik bir bağış daha yaptı. Günün sonunda 21 bin TL topladık.”

Bağış yayını sırasında videonun, YouTube’da en çok izlenen videoları arasında 20’inci sıraya yükseldiğini belirten Barışcan, “kişisel bağış gelseydi bu kadar sevinmezdim” dedi.

Topladıkları bağışlarla KKTC’deki çocuklara ve sokak hayvanlarına yardım edeceklerini belirten Barışcan, “ilk olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ne kafeslerini kullanmak adına ricada bulunacağız. Çünkü sokak hayvanlarına hastalıklardan korunmaları için 2 farklı ilacı, bir gün arayla enjekte etmek gerekiyor” diyerek, bağış projelerini şöyle sıraladı:

“Yine sokak hayvanları için, bağış yapanların isimlerinin üzerinde yapıştırılmış olduğu mama ve su kapları yapıp, sokaklara bırakacağız. Bunu yaparken de, takipçilerimin isteği üzerine o anları kayda alıp, bağışın gittiği yerleri göstereceğiz. Maddi anlamda desteğe ihtiyacı olan çocuklara ise hediye paketleriyle yardım edeceğiz.”