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Yer altı elektrik kablolarını çaldığı tespit edilen K.E.B. tutuklandı

Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:29
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Yer altı elektrik kablolarını çaldığı tespit edilen K.E.B. tutuklandı
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Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında K.E.B.’nin (E-47), Hatmi Sokak üzerinde bulunan bir siteye elektrik akımı taşıyan toplam 54 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablolarını keserek, çaldığı tespit edildi. K.E.B. tutuklandı.

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