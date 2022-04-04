Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında K.E.B.’nin (E-47), Hatmi Sokak üzerinde bulunan bir siteye elektrik akımı taşıyan toplam 54 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablolarını keserek, çaldığı tespit edildi. K.E.B. tutuklandı.
Yer altı elektrik kablolarını çaldığı tespit edilen K.E.B. tutuklandı
Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.
04 Nisan 2022 Pazartesi 18:29
142 Okunma
Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.