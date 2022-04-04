Yer altı elektrik kablolarını çaldığı tespit edilen K.E.B. tutuklandı

Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik kablolarını keserek, çalmaktan dolayı” tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında K.E.B.’nin (E-47), Hatmi Sokak üzerinde bulunan bir siteye elektrik akımı taşıyan toplam 54 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablolarını keserek, çaldığı tespit edildi. K.E.B. tutuklandı.