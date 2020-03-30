Yeşilırmak : "Kimsenin oyuncağı değiliz"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak resti çekti.
Yeşilırmak : "Bu dakika dan sonra aynı masada oturup birlikte karar alana kadar emekçi personellerim hizmet vermeyecektir" dedi.
EMRAH YEŞİLIRMAK'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Biz mücadeleden vazgeçmedik ama kimsenin de OYUNCAĞI değiliz. Bu dakika dan sonra aynı masada oturup birlikte karar alana kadar emekçi personellerim hizmet vermeyecektir.
Kurgulayın, plânlayın ve koordinasyonu sağlayarak süreci yönetin.
HELAL OLSUN Karpaz. Sadece avdan ava baliktan baliga ve secimden secime seni severim be KARPAZ.))))))