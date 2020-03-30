Yeşilırmak : "Kimsenin oyuncağı değiliz"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak resti çekti.

Yeşilırmak : "Bu dakika dan sonra aynı masada oturup birlikte karar alana kadar emekçi personellerim hizmet vermeyecektir" dedi.

EMRAH YEŞİLIRMAK'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Biz mücadeleden vazgeçmedik ama kimsenin de OYUNCAĞI değiliz. Bu dakika dan sonra aynı masada oturup birlikte karar alana kadar emekçi personellerim hizmet vermeyecektir.

Kurgulayın, plânlayın ve koordinasyonu sağlayarak süreci yönetin.