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Yeşilırmak, Özersay'a, "Lütfen haddinizi bilin" diye göndermede bulundu.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, kişisel sosyal medya hesabından HP Genel Başkan Kudret Özersay’a isim vermeden göndermede bulundu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:59
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Yeşilırmak, Özersay'a, "Lütfen haddinizi bilin" diye göndermede bulundu.

Yeşilırmak, "Ah hocam ah sen bu siyaseti öğrenmedin! Bu gidişle de öğrenemeyeceksin. Kim dedi ki sana ben kendi partimin bakanları veya başbakanı ile görüşmedim diye? Yenierenköy'de verilen mücadelede siyaset yapmak istemedim ama istersen yaparım! O senin dediğin yatırımcıya bu yerleri kim verdi? Biliyor musun hocam?" diye sordu.

Açıklamasında, "Ben söyleyeyim,  ÖRP/CTP hükumeti. Peki bu mendirek iznini 2018 yılında bakanlar kurulundan kim imzaladı? Onu da 4 koalisyon döneminde siz imzaladınız. Altında imzanız var! Baktınız mı ÇED raporu veya EED raporu var mıydı diye? Devam edeyim mi ? Bence yeterli" dedi.

"Verilen mücadeleyi kalkıp UBP'ye bağlamak veya benim UBP'ye geçmeme bağlamak etik dışı siyasettir" diyen Yeşilırmak, Özersay'a, 'lütfen haddinizi bilin' diye seslenerek, verilen mücadelenin siyasi malzeme olarak kullanılmamasını ve saygı duyulmasını istedi. 

Anahtar Kelimeler:
Emrah Yeşilırmak
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