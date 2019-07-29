Yeşilırmak, yürüyüş eylemi başlatacaklarını açıkladı

Belediye Binasında yer alan toplantıya bölge muhtarları, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum örgütleri de katıldı.

Bölgenin sorunlarını öncelik sırasına göre 9 başlıkta toplayan Yeşilırmak, gelmiş geçmiş tüm hükumetlerin ilgisizliğinden dolayı bölgenin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Mevcut sorunlarını gidermek için mücadele verdiklerini ancak yetersiz kaldığını da kaydeden Yeşilırmak, ilgili yetkililerin elini taşın altına koyma zamanının geldiğini söyledi.

Yeşilırmak, Karpaz bölgesinin uzun yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğünü savunarak artık susmayacaklarını ve 31 Temmuz Çarşamba günü eylemlerini başlatacaklarını açıkladı.

Bölgenin en önemli sorunlarından birinin Karpaz İmar emirnamesi olduğunu vurgulayan Yeşilırmak, bunun 2 ayda değişmesi ve imar planının en kısa sürede çıkarılmasını talep etti.

Emirnameden kaynaklanan doğal kayıpların belediyeye ve vatandaşlara ödenmesi gerektiğini kaydeden Yeşilırmak, söz konusu emirname nedeniyle 4 köyde genç kalmadığını vatandaşların kendi arazilerine bile ev yapamadıklarını dile getirdi.

Yeşilırmak, Dünyanın birçok ülkesinde devletlerin koruma altına alınan ve sit alanı ilan edilen bölgelerin değer kaybını ödediğine işaret ederek, bunun için hükümetin 6 ay içerisinde ödeme yapması gerektiğin kaydetti.

Yeşilırmak, bölgeye bir üniversite açılması yönündeki taleplerini de yineleyerek, İskele Karpaz anayolunun yapılması, yolların yapılandırılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasının da bölgenin sorunları arasında yer aldığını anlattı.

Bölgenin sağlık sorunlarına da işaret eden Yeşilırmak, 8 bine yakın nüfusu olan bölgede çocuk ve diş doktoru bulunmadığını söyledi.

Yeşilırmak, bölgenin bir diğer sorunun ise kültürel ve tarihi yapılara sahip çıkılması ve turizme kazandırılması olduğunu belirterek eşek sorununun da biran önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Karpaz bölgesinin öncelikli kalkınma bölgesi ilan edilerek somut adımlar atılmasını da talep eden Yeşilırmak, düzenleyecekleri eylemin devletin varlığına, birliğine bir başkaldırı eylemi değil bölge halkının haklarını elde etmek ve yok olmasını önlemek için attıkları bir adım olduğunu vurguladı.

Yeşilırmak, “ artık sabrımız kalmadı, sadaka değil görev bekliyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yenierenköy Belediye Başkanı, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar 31 Temmuz Çarşamba günü saat 8 de Ziyamet 4 yol kavşağından yürüyüş başlatarak Cumhuriyet meclisine kadar ilerleyecekler.

(BRT)