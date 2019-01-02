Yılbaşı Talihlisi Belli Oldu

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2018 tarihli çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Mağusa Şubesi Müdür Yardımcısı Buket Muhtaroğlu ile Koop Bank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’nden Oshan Sabırlı’nın teslim aldığı bildirildi. 1 milyon 500 bin TL’lik çeki, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Piyangolar Sorumlusu Biray Deliceırmak birlikte takdim ettiler.

31 Aralık 2018 Yılbaşı Özel çekilişinde 1.500.000TL'lik büyük ikramiyenin halk tarafından yoğun ilgi gördüğü ve 200 bin adet olarak basılan bilet sayısının rekor bir satışla 178.800 adet satıldığı belirtildi. Büyük ikramiye, Piyangolar Birimi Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan "108579" numaralı bilete isabet etmişti.

Ocak ayındaki çekilişler ‘Çıkana Kadar’

Birimden yapılan açıklamada Ocak ayının 15’inde ve 30’unda iki çekiliş gerçekleşeceğini, çekilişlerin ikramiye çıkana kadar yapılacağını ve ikramiye miktarının da 200 bin TL olduğu vurgulandı. Ocak ayındaki çekilişlerin ardından, Şubat ayında çekiliş tarihlerinin ayın 8,18 ve 28’i olarak normale döneceği de belirtildi.