Yine mi ‘torpilli’ karantina kıyağı!

Ülkeye giriş yapan herkesin 14 gün karantinaya alınacağı yönündeki Bakanlar Kurulu kararının, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nin baskısıyla çiğnendiği iddia edildi.

Söz Kıbrıs’ın haberine göre, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde işe başlamak için Türkiye’den gelecek iki hekimin karantinaya alınıp alınmayacağı Bakanlar Kurulu’nda tartışmaya neden oldu.

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde çalışmak için adaya gelecek iki hekimin 14 gün karantinada kalmaması için baskı yapıldığı ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin buna karşı çıktığı iddia ediliyor.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantıda konuyu görüştüğü ve her iki hekimin de karantina uygulamasından muaf tutulmasının önerildiği, bu öneriye Bakan Pilli’nin karşı çıktığı ve toplantıda gerginlik yaşandığı iddia ediliyor.

Bakan Pilli’nin bu gerginlik sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında…