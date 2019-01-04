YKP, vicdani reddi tanımlayacak yasal girişimleri destekleyeceğini açıkladı

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır hükümet olanların Anayasa Mahkemesi’nin “mahkumiyet halinde hak ihlali olabilir” uyarısını dikkate almadıklarını ve hükümetin şubat ayında hükümet programına aldığını iddia etmesine rağmen yasa değişikliğinin 10 ayda Meclis’e gelemediğini iddia etti.



Açıklamada, YKP’nin BM İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM, Avrupa Parlamentosu ve daha onlarca uluslararası kurumun tavsiye ettiği çerçevededi tanımlayan yasal düzenlemenin geçmesi için yapılacak girişimleri desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.