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YKP, vicdani reddi tanımlayacak yasal girişimleri destekleyeceğini açıkladı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreteryası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 7 yıl önce, Anayasa Mahkemsi’nin de 5 yıl önce vicdani retle ilgili aldığı kararlara dikkat çekerek, ülkede bugüne kadar bu yönde bir düzenleme yapılmamış olmasını eleştirdi.

04 Ocak 2019 Cuma 15:08
YKP, vicdani reddi tanımlayacak yasal girişimleri destekleyeceğini açıkladı

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır hükümet olanların Anayasa Mahkemesi’nin “mahkumiyet halinde hak ihlali olabilir” uyarısını dikkate almadıklarını ve hükümetin şubat ayında hükümet programına aldığını iddia etmesine rağmen yasa değişikliğinin 10 ayda Meclis’e gelemediğini iddia etti.

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Açıklamada, YKP’nin BM İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM, Avrupa Parlamentosu ve daha onlarca uluslararası kurumun tavsiye ettiği çerçevede vicdani reddi tanımlayan yasal düzenlemenin geçmesi için yapılacak girişimleri desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

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YKPVicdani RedYasal GirişimlerHaberGündemKıbrıs
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