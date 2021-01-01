Yoğun bakım hastası pozitif

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören bir kadın hastanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Nalbantoğlu’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 kapmıştı.
Yoğun bakım hastasının pozitif çıkması üzerine olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmıştı.
5-5 ayrılan yoğun bakım hastalarından birinin test sonucu bugün pozitif çıktı.
Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geniş bir tarama yapıldığı gelen bilgiler arasında.
Kaynak : Haber Kıbrıs