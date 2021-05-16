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‘Yol Güvenliği Yasası’ 9 aydır Meclis’te bekliyor…

TKÖD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ‘Yol Güvenliği Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nun raflarında beklediğine dikkat çekerek, “Görüşülmesini sağlamak için Meclis önünde eylem yapılması mı gerekiyor?” diye sordu.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:25
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‘Yol Güvenliği Yasası’ 9 aydır Meclis’te bekliyor…

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, yazılı bir açıklama yaparak, ‘Yol Güvenliği Yasası’nın 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Meclis Genel Kurulu’nda beklediğini ifade etti.

Avcı, birçok kazanın sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Esas nedenin güvenli sürüşü becerememe, uyuşturucu, gibi nedenler gözden kaçırılmaktadır. Gazete haberlerinde Polis ekiplerinin şüpheli hareketlerinden dolayı araçları durdurup yapılan aramada sürücünün cebinde ve aracında uyuşturucu madde bulunduğu, yakın zaman haberlerinde de; sürücü ifadesinde uyuşturucu ihtiva eden sigarasını içerek araç kullandığını beyan ettiği, bir başka haberde de düzenlenen toplu partide gürültü nedeni ile polisin olay yerindeki araştırmasından uyuşturucu tespit edildiği belirtilmektedir. Yani uyuşturucu maddeler araç sürerken de toplu yerlerde de kullanılmaktadır.

Aracında ve cebinde uyuşturucu bulunan sürücülerin uyuşturucu madde tesiri altında araç kullandıkları, uyuşturucu madde kullanılan partiden sonra kanındaki uyuşturucu madde tesiri altında aracı sürerek evine dönüleceği gözden kaçırılmaktadır.”

“HAZIRLANMA DÖNEMİNDE DE ENGELLENDİĞİ HEP GÜNDEMDE”

Devlet yetkililerinin ve Milletvekillerin yollardaki güvenliği sağlamalarının asli görevleri olduğunu dile getiren TKÖD Başkanı Avcı, şunları söyledi:

“Yol Güvenliği Yasası’na Mecliste dokuz aydan beri dokunmuyorsa, uygulanması için uğraş verilmiyorsa, irade kullanılmıyorsa yol güvenliğinden ve uyuşturucu ile mücadeleden bahsedilmesi mümkün olmamalıdır. Yasa da sürücüde uyuşturucu testleri ile yapılan düzenlemelerde Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu çalışmayı başlatarak engellemelere rağmen bir yılda tamamlayabilmişti.

Yasa yürürlüğe girse bile Polis Genel Müdürlüğüne gerekli cihazların alımı, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarının malzeme temini için de bir süreye daha ihtiyacı olacaktır. Bu süreler zarfında ise yollarda arkamızda her zaman uyuşturucu tesiri altında olan bir araç sürücünün kullandığı araç da olabilecektir.

Para kazanma gerekçe gösterilere uyuşturucu bitkilerin yasal olarak üretilmesi savunulan ülkemizde, sürücülerde uyuşturucu testi yapılma yasası engellenmektedir. Alınan ihbar üzerine uyuşturucu madde aramaya gidilen yerlerde kimlerin olabileceği tahmin edilmektedir. Ama yolda kaza yapan veya şüpheli görülenin önceden kim olduğunu tahmin etmek zordur. Yasanın bu nedenle yıllardan beridir ve hazırlanma döneminde de engellendiği hep gündemde idi.”

“Meclisimizin Yol Güvenliği Yasası’nı 9 aydan beri raflarda tutması, yasanın görüşülmemesi sadece uyuşturucu satan ve kullananlara yaramaktadır” diyen Mehmet Zeki Avcı, “Zararını ise yollarda uyuşturucu tesiri altında araç kullananlar tarafından hayatlarını kaybedenler ödemek durumundadır” ifadelerine yer verdi.

“GÖRÜŞÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN MECLİS ÖNÜNDE EYLEM YAPILMASI MI GEREKİYOR?”

Avcı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yol güvenliğine katkı koyacak, insan hayatını kurtaracak, uyuşturucu madde kullanımını kısıtlayacak yasanın Cumhuriyet Meclisinde görüşülmesini sağlamak için Meclis önünde eylem yapılması mı gerekiyor?

Tüm Milletvekillerimizin, dokuz aydır bekletilen Yol Güvenliği Yasasının Mecliste görüşülmesi ve yasallaşması için ivedilik kararı alınmasının insan hayatı için önem taşımakta olduğu gerçeğini göz önünde tutulmalıdırlar. Böyle bir yasanın yürürlükte olmaması bir devlet için kara leke olarak dikkat çekmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Zeki AvcıYol Güvenliği Yasası
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