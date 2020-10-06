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YSK'dan uyarı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarına dikkat çekerek, Geçitköy Baraj bölgesinde yapılacak açılış sırasında tören düzenlenmemesi ve nutuk veya demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdiğini açıkladı.

06 Ekim 2020 Salı 15:36
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YSK'dan uyarı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarına dikkat çekerek, Geçitköy Baraj bölgesinde yapılacak açılış sırasında tören düzenlenmemesi ve nutuk veya demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdiğini açıkladı.

5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80’inci maddesi altında Seçim Takvimi dahilinde tören yapılması, nutuk veya demeç verilmesinin yasak olduğuna işaret eden YSK yayımladığı 156 numaralı kararında şunları ifade etti:

“Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlıği Seçimi ve Halkoylamasının düzen içerisinde yönetimini ve dürüstlüğünü etkileyecek her türlü davranıştan sakınılmasmın zorunlu olduğunu hatırlatır ve 6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Barajındâ yapılması olası tören düzenlenmesi ve burada nutuk ve demeç verilmesini de belirtilen kapsamda değerlendirdiğinden, 6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Baraj bölgesinde yapılacak açılış sırasında tören düzenlenmemesi ve nutuk veya demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasma oyu birliğiyle karar verir. Bu kadarda belirtilen hususlara uyulmasımn sağlanması için bu kararın Polis Genl Müdîlrlüğü dahil tüm görevli ve yetkililere tebliğ edilmesine de ayrıca karar verilir.”

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