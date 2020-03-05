"Yunanistan'ın en ağır şekilde yargılanması gerekiyor"

Kısa bir süre önce insan kaçakçılığının Ceza Yasamızda bir suç olarak yer alması için çalışmalarını tamamlayan Hukuk Komitesi’nin başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin insan kaçakçılığına yönelik böyle bir adım attığı dönemde Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı zulmün kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. Hasipoğlu açıklamasında Hukuk sistemimizde olmayan ancak içinde bulunduğumuz çağda ve ülkemizin bulunduğu konumda çok önemli bir yere sahip olan insan ticareti ve insan kaçakçılığı suçlarını uluslararası metinlere uyumlu bir şekilde ceza yasasına ekleneceğini söyledi. Hasipoğlu, “2018 yılında Meclisimizden geçmiş olan ‘Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin de gerektirdiği şekilde Ceza Yasasında gereken düzenlemeler yapılmıştır. Ekonomik ve siyasi koşullar sebebiyle çaresiz insanların maruz kaldığı ve çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açan bu gibi organize suçlar için yasal tedbir alınması amaçlanmıştır. İnsanların içerisinde bulunduğu zor koşulları fırsat bilerek onları para karşılığı bir ülkenin kıyısına bırakan canilere en ağır cezaları vermeyi hedefledik. Öte yandan kendisini uygarlığın beşiği olarak gören Yunanistan’ın insanlara uyguladığı zalimlik aslında onların en ağır şekilde yargılanmalarını gerektiriyor. 2. Dünya savaşından Nazi Alman ve İtalyan mezaliminden kaçan (mülteci) Yunanlılara kimlerin kucak açtığını Yunanlılar çok çabuk unuttu!” diyerek tepkisini gösterdi.

Bu yasasının komiteden geçmesinde büyük katkıları olan öneri sahipleri ve komite üyelerine de teşekkürü bir bor bilen Hasipoğlu, “Bu yasanın komitemizden geçmesinde öneri Sahipleri ve komite üyeleri milletvekillerimiz CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe, CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya ve Sayın Asım Akansoy, UBP Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra, Sayın Yasemin Öztürk, ve HP Milletvekilleri Sayın Erek Çağatay ve Sayın Hasan Büyükoğlu”na, Başbakanlık yetkilisi ile Mülteci Hakları Derneği, KAYAD, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi temsilcilerinin, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Sayın Seda Orbay Yücel ve Sayın Nurcan Gündüz ile Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Eylem Ümit Atılgan’a teşekkürü bir borç bilirim” dedi.