Yüzde 49 Buçuk

Takvim yaprakları 24 Şubat 2013’ü gösteriyordu ve Ulusal Birlik Partisinde kurultay heyecanı yaşanıyordu. Rahmetli İrsen Küçük: 708 oy alırken 701 oyda kalmıştı Ahmet Kâşif.

O kurultayın kazanını o gün için İrsen Küçük’tü. Ahmet Kaşif ve grubunu kurultaydan sonra dışlamış hatta “bir genel sekreterliği de” çok görmüştü.

Bu dışlanma ilerleyen günlerde hem UBP’ye hem de İrsen Küçük’e ağır bir faturaya maal olmuş, UBP resmen ikiye bölünmüştü. Sonrası da zaten malum, önce Başbakanlık gitmiş sonra vekillik gitmişti.

Bir Genel Sekreterlik için ne hükümet kalmıştı nede parti nede liderlik…

Hafta sonu Yeniden Doğuş Partisinin Kurultayı yapıldı. Kurultayı az bir oy farkı ile Erhan Arıklı kazandı. Arıklı’nın kazandıktan sonra yaptığı açıklama ise İrsen Küçük olma yolunda emin adımlarla gittiğini gösteriyor.

Öyle ki Bertan Zaroğlu ve onun yanında kurultayda yer alan Yüzde 49 Buçuğu görmemezlikten geliyor. Hala daha Bertan’a oy verenler içinde “ajanlar” olduğunu iddia ediyor.

Ve kuvvetle muhtemel PM oyları sayıldıktan sonra MYK ve Genel Sekreterliği de tıpkı İrsen Küçük gibi kendisine yakın isimlerden oluşturup siyasi hayatının son dönemecine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

İrsen Küçük’ün o dönemde yanında olanların iki tanesi hariç diğerleri bugün siyaset sahnesinde yoklar. Ahmet Kaşif’in siyasi ömrü İrsen Küçük’ten fazla oldu. Kaşif’in yanında yer alanlarda halen siyasette yollarına devam ediyorlar.

O günlerde İrsen Beye karşısındaki Yüzde 49 Buçuğu görmezden gelmesini söyleyenler bugün aynı şeyleri Erhan Arıklı içinde söylediklerine eminim.

Kısacası Erhan Arıklı karşısına alıp Bertan Zaroğlu’nu bundan sonrası için konuşup anlaşmazsa, bir iki yıl içinde en geç, KKTC siyaset tarihinin tozlu raflarındaki yerini alacaktır.

O çok istediği kitapları da o zaman rahatlıkla yazabilecek zamana da kavuşacaktır…