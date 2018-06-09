Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

YYK'dan Radyo ve TV'lere haber dili uyarısı

YYK, günümüzde kamuoyu yaratmada büyük rol oynayan medya mensuplarının, kimi olay ve olguları, insani ölçüler içerisinde haberleştirmekte zorlandıklarını da kaydetti.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:16
YYK'dan Radyo ve TV'lere haber dili uyarısı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), en kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarının bu konularda hassas davranabileceğine inanmak istediğini bildirdi. 

YYK, günümüzde kamuoyu yaratmada büyük rol oynayan medya mensuplarının, kimi olay ve olguları, insani ölçüler içerisinde haberleştirmekte zorlandıklarını da kaydetti.

YYK Başkanı Olgun Üstün, medya mensuplarının yaşadığı bu sıkıntıların ülkede sıkça rastlanan bir durum olduğunu belirterek, kamuoyunda büyük infial yaratan çocuk cinayetleri, taciz, tecavüz, çocuğa şiddet, kadına şiddet, intihar, madde bağımlılığı ve benzeri haberlerle ilgili basının sınavlar verdiğini ifade etti.

Üstün yaptığı yazılı açıklamada, bir yandan kullanılan dil ve içeriğin toplumsal ölçekte sıkıntılara neden olurken, diğer yandan özellikle çocukların izleyebilecekleri saatlerde bu haberlerin yayınlanmasının büyük bir sorun teşkil ettiği belirtti.

banner39
Olgun Üstün şöyle devam etti:

“Ülkemizde hem yayıncılar, hem de kamuoyu nezdinde ilerleme kaydettiğini düşündüğümüz ‘barış dili’, sadece siyasi konuları kapsayan bir iletişim biçimi olarak algılanmamalı, her tür haberin içeriğinde ve kullanılan dilde topluma travma yaratacak ve çocuk bireyleri koruyacak fonksiyonlar olmalıdır.

Kurulumuzun sorumluluk alanına giren görsel ve işitsel medyada, bahse konu içerikler kullanılırken, hassas davranılması, yapılacak konuşmalarda, konu, konuk, örnekleme, anlatım ve yayın saati seçiminde özenli olunması, YYK olarak büyük önem verdiğimiz ve takip ettiğimiz bir konudur. Yayınlarımızı, yasal sınırların yanı sıra; etik değerleri ve vicdani sorumlulukları da gözeterek sürdürmemizin, toplumumuzda ortaya çıkması olası karanlık tabloyu olumluya dönüştüreceğinden kuşkumuz yoktur.

En kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiçbir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarımızın bu konularda hassas davranabileceğine inanmak isteriz. 

Konuyu, tüm medya mensupları yanında kamuoyuyla da paylaşırız.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
Civisilli: “İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak”
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
FOLK-DER, Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacak
Yüksel Çelebi Lavinium Sitesi’ne giriş çıkış düzenlemesi yapılacağını söyledi
Yüksel Çelebi Lavinium Sitesi’ne giriş çıkış düzenlemesi yapılacağını söyledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim