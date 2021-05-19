Zaroğlu: “Bu hükümete destek vermem mümkün değil”

GÜNDEM KIBRIS - Özel Haber

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk oldu.

“PARTİDEN AYRILAN BERTAN GİBİ GÖRÜNÜYOR ANCAK ASLINDA PARTİDEN GÖNDERİLDİ”

İstifa süreci ve yeni parti iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, hükümet kurulma sürecinde böyle bir dönemde hükümete girilmesine sıcak bakmadığını ancak Erhan Arıklı’nın hükümete girme konusunda ısrarlı olduğunu ve bu nedenle de Parti içerisinde anlaşmazlıkların arttığını kaydetti. Sonrasında kurultay sürecinde aday olmasıyla birlikte gerilimin daha da arttığını ve çok çirkin şeyler yaşandığını dile getiren Zaroğlu, istifa etmeye karar verdiğini kaydederek, “Partiden ayrılan Bertan gibi görünüyor ancak aslında partiden gönderildi” dedi.

“KURULTAY’DA KAZANANLAR KAYBETTİRİLDİ, KAYBEDENLER KAZANDIRILDI”

Partide yaşanan istifalar ve yaşanan gelişmelerle de ilgili hakkında da açıklama yapan Zaroğlu, “Geçtiğimiz gün açıklama yapılarak partiden 600-700 kişi gidecek. Gitmezlerse gönderilecek deniyor. Bunlar siyasette görülmemiş şeyler. Bu partiden gitmemiz için her türlü baskı oluşturuldu” şeklinde konuştu. “Benim partiden ayrılmama neden olan en önemli Kurultay’da yönetim kurulunda tercihler yapılırken yapılan ayak oyunlarıdır. Kazananlar kaybettirildi, kaybedenler kazandırıldı” diyen Zaroğlu, bununla ilgili önüne ses kayıtlarının geldiğini ve bir kişinin de bunu itiraf ettiğini söyledi.

“SEÇİM TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN ARDINDAN İSTİFA EDECEĞİM”

Pazartesi günü meclise gittiğinde istifa etmekte kararlı olduğunu ancak sonrasında UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Zaroğlu, istifa etmemesi konusunda kendisine ricada bulunulduğunu söyledi. Zaroğlu, AD-HOC komitenin kurulup, seçim tarihinin ve sistemin belirlenmesi noktasında destek vereceğini kaydederek, insanların çöpten yiyecek aradığını ve maddi olarak bu kadar zorluklar çekilirken, vatandaşın seçim tartışmalarına daha fazla maruz kalmaması için istifasını geçici olarak ertelediğini aktardı. Zaroğlu, AD-HOC komitede seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YDP’den istifa edeceğinin söyledi.

“BU HÜKÜMETE DESTEK VERMEM MÜMKÜN DEĞİL”

İstifa ettikten sonra hükümete dışarıdan destek verip vermeyeceği sorulan Zaroğlu, “Benim bu hükümete bu şartlarda, yapılan yanlışlarla destek vermem mümkün değil” dedi.

“YDP’NİN BU BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ ERHAN ARIKLI’NIN ESERİDİR”

“Bertan Zaroğlu ve partiden istifa edenler partiyi bölüyorlar” söylemlerine de yanı veren Zaroğlu, “Partiyi Erhan Arıklı ve dışardan devşirerek buraya getirdiği ve bu partiye oyu bile nasip olmamış adamlar bölüyorlar” dedi. YDP’nin bu bölünmüşlüğü Erhan Arıklı’nın eseridir” ifadelerini kullandı.

“İSTESEM BU PARTİDE KALIR VE BİR SONRAKİ KURULTAYDA OTURA OTURA GENEL BAŞKAN OLURUM”

Başka partiye geçeceği ve yeni parti kuracağı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Zaroğlu, “İstesem bu partide kalır ve bir sonraki kurultayda otura otura Genel Başkan olurum. Siyasette de bunun örnekleri vardır. Ancak ben, bana destek verenleri kimseye ezdirmem. Bertan Zaroğlu milletvekili olarak doğmadı. Ancak şunu kesin olarak söylüyorum, ben Ulusal Birlik Partisi’ne gitmiyorum. Demokrat Parti’ye de gitmeyi düşünmüyorum. Benim önümde iki seçenek var. Ya yeni bir siyasi oluşum içerisinde bulunacağım ya da siyasi hayatımı kalıcı yada geçici olarak bir şekilde noktalayacağım. Şu anda üçüncü bir yolumun olmadığını çok açık yüreklilikle ifade ediyorum” dedi.