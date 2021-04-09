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Zaroğlu, Erhan Arıklı’yı eleştirdi

YDP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, BRT’de Baykan Gürses’in sorularını yanıtladı.

09 Nisan 2021 Cuma 20:13
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Zaroğlu, Erhan Arıklı’yı eleştirdi

YDP’nin yarın gerçekleşecek olan kurultayı öncesinde açıklamalarda bulunan Zaroğlu, Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

Arıklı’nın kurultayı kazanmadığı takdirde çekip gitmeye yönelik söylemlerini doğru bulmadığını kaydeden Zaroğlu, Arıklı’nın bu tarz açıklamalarıyla üyeleri tehdit ettiğini ifade etti.

"YDP'NİN DENKTAŞ'I OLMA NİYETİNDE"

Arıklı’nın kendisini aday olması için telkin etmesine rağmen sonra çark ettiğini işaret eden Zaroğlu, Arıklı’nın YDP’nin Serdar Denktaş’ı olma niyetinde olduğunu vurgularken, bu durumun partiyi ileri götüremeyeceğini savundu.

Genel başkanlık koltuğunun kimsenin babasının malı olmadığını dile getiren Zaroğlu, genel başkanlık yarışının demokratik bir hak olduğunu anımsattı.

"YARIŞI BEN KAZANACAĞIM"

YDP’nin büyümesi için elinden geleni yapacak bir parti başkanı olduğunu söyleyen Zaroğlu, yarın ki seçimi kazanacağını belirterek net konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 09.04.2021 20:23
Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu
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