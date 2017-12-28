Zehri pazara çıkarmadan yakalandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lapta’da dün öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Narkotik ekipleri, aldığı bir ihbarı değerlendirerek C.B.’nin kalmakta olduğu eve operasyon düzenledi.

Havadis’in elde ettiği bilgide, ekipler mahkeme emri ile C.B.’nin evinde gerçekleştirdiği aramada yarım kilo Hintkeneviri ve bir miktar bonzai ele geçirdi.

Suçüstü hali gereği tutuklanan C.B.’nin sorgulanmak üzere götürüldüğü Girne Polis Müdürlüğü Narkotik Şube’de suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Evinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen zanlı C.B.’nin bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.