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Zehri pazara çıkarmadan yakalandı

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde yılbaşı haftasına girilirken operasyonlarını yoğunlaştırdı. Lapta’da yarım kilo esrar ve yaklaşık 80 gram bonzai ele geçirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 10:08
Zehri pazara çıkarmadan yakalandı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lapta’da dün öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Narkotik ekipleri, aldığı bir ihbarı değerlendirerek C.B.’nin kalmakta olduğu eve operasyon düzenledi.

Havadis’in elde ettiği bilgide, ekipler mahkeme emri ile C.B.’nin evinde gerçekleştirdiği aramada yarım kilo Hintkeneviri ve bir miktar bonzai ele geçirdi.

Suçüstü hali gereği tutuklanan C.B.’nin sorgulanmak üzere götürüldüğü Girne Polis Müdürlüğü Narkotik Şube’de suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Evinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen zanlı C.B.’nin bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

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