Zeytin tarlasında hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
23.10.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Edremit’te sakin Mehmet ERTAŞ (E-57), zeytin topladığı bir esnada aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
57 yaşındaki şahıs zeytin topladığı bir esnada aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
23.10.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Edremit’te sakin Mehmet ERTAŞ (E-57), zeytin topladığı bir esnada aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.