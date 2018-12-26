Zeytinyağı İthalatına Tepki

Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, henüz zeytin hasadı bitmemişken, stoklar tam olarak belirlenmemişken, eldeki ürünler tükenmemişken adaya ithal zeytinyağı getirilmesine karşı olduklarını kaydetti.

Sezey, Başbakan Tufan Erhürman’a ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye, “Beklentimiz piyasa dengelerini bozmadan, alınan kararların gözden geçirilmesidir” diyerek seslendi.

“Elimizde zeytinyağı kalmazsa, ithal zeytinyağına yönelmeliyiz” diyen Ziya Sezey, “Bu ithalatın tek elden yapılmaya karar verilmesi de yanlıştır. Tek elden yapılan ithalat yerli üretime merhem olamaz. Dernek olarak itirazımız Hatay’dan ithal edilen bu yağların, iç piyasamızın dengesini bozacağı noktasınadır” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sezey, “Son günlerde gündem olan zeytinyağı ithali konusunda ZEYSAN adına, benim ağzımdan çıkmış gibi gösterilen açıklamalara başka anlamlar yüklenmesi üzerine açıklamayı yapma gereği duydum” dedi.

“BU ÇÖZÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYACAK”

Sezey şunları kaydetti:

“ZEYSAN olarak temelde ithal zeytinyağına karşıyız ancak bir defaya mahsus olmak üzere, Tarım Bakanlığı’nın Karpaz bölgesindeki üreticilerin sorunlarının giderilmesi ve bölge esnafına katkıda bulunması düşüncesiyle yapılana karşı değiliz. Ancak 5 senedir Karpaz’da yeterince ürün olmadığını düşünecek olursak, bu çözüm sürdürülebilir olmayacak. Çünkü bu çözüm şekli, diğer yörelerindeki çiftçimize haksızlık olur. Seneye de aynı durumların yaşanmasının önünü açar.”

“ELİMİZDE ZEYTİNYAĞI KALMAZSA, İTHAL ZEYTİNYAĞINA YÖNELMELİYİZ”

Üreticiden aldıkları zeytinyağlarını diğer meslektaşlarıyla paylaşmaya daima hazır olduklarını söyleyen ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey, “Ancak bu paylaşım sonucunda elimizde zeytinyağı kalmazsa, ithal zeytinyağına yönelmeliyiz. Şu anki durum ise henüz hasat bitmemişken, stoklar tam olarak belirlenmemişken, eldeki ürün de tükenmemişken, adaya ithal zeytinyağı getirilmesine karşıyız” dedi.

“SANAYİCİ DE GEREKTİĞİNDE KOOPERATİF GİBİ İTHAL İZNİ ALABİLMELİ”

“Diğer taraftan bu ithalatın tek elden yapılmaya karar verilmesi de yanlıştır” diyen Sezey şöyle devam etti:



“Zeytinyağı sektörü bir tek kooperatiften ibaret değildir. Senelerini, varını yoğunu bu sektöre harcamış sanayici de gerektiğinde kooperatif gibi ithal izni alabilmelidir. Çünkü zeytinyağında ihtiyaç duyulabilecek kalite kriterleri, sanayicilerin elinde bulunan zeytinyağlarının niteliklerine göre farklılık gösterecektir. Tek elden yapılan ithalat kesinlikle yerli üretimin kurtarılmasına merhem olamaz. Bunu getiren kooperatif sadece getirdiği yağın tüccarcılığını yapmış olur.”

“İTHALAT NE KADAR PLANLANIYOR? ÜRETİCİ BUNU BİLMELİ…”

Bakanlar Kurulu’nun ithal zeytinyağına izin verdiğini söyleyen, “25 ton olarak verilen izin bir defaya mı mahsustur?” diye soran Ziya Sezey, “Sayın Özdil Nami’nin dediği gibi ithalat 140 ton olarak mı planlanıyor? Üreticiler olarak bunu bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA STANDARTLARINA GÖRE PAHALI DA SAYILMAYIZ”

Bu sene ülkenin zeytin rekoltesinin geçen yıllara göre düşüş gösterdiğini kaydeden Ziya Sezey, şunları da ekledi

“Bunun tabi bir sonucu olarak ürün fiyatları enflasyonun da etkisiyle yükseldi. Ancak dünya standartlarına göre pahalı da sayılmayız. Ancak bu sene Türkiye gerçekleri dünya gerçeklerinden farklılık göstermektedir. Çünkü Suriye bölgesindeki savaş nedeniyle Hatay üzerinden ülkeye sokulan Afrin zeytinyağları, Türkiye’nin en önde gelen firmalarını dahi çok zor durumda bırakmıştır.”

“HATAY’DAN İTHAL EDİLEN YAĞLAR, İÇ PİYASANIN DENGESİNİ BOZACAK…İTİRAZIMIZ BUNA”

ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey, “Dernek olarak itirazımız Hatay’dan ithal edilen bu yağların, iç piyasamızın dengesini bozacağı noktasınadır” diyerek şunları dile getirdi:

“KKTC’ye ithal edilen yağların nereden getirtildiği noktası bizim için önemli değildir. ZEYSAN olarak KKTC’ye ithal edilen yağların kalite kontrollerinin tam anlamı ile yapıldığından hiçbir endişemiz yoktur. Bizleri endişelendiren yerli üreticinin ve sanayicinin üretim motivasyonsuzluğuna girmiş olmasıdır. Bizler sanayiciler olarak seneye yine üreticiler ile karşı karşıya kalacağız. Bu gerçekler ışığında, tüm üretenler ve emekçiler adına, Sayın Başbakanımızdan ve Tarım Bakanımızdan beklentimiz piyasa dengelerini bozmadan, alınan kararların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.”