Zorla adam kaçırıp tehdit etti

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen zorla insan kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde aralarında yaşanan kız meselesi ile ilgili anlaşmazlık nedeni ile Eşref Can Çiçek'i Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânından, zorla, kullanmakta olduğu salon araca bindirip Değirmenlik’te bulunan Beşparmak Dağyolu üzerinde araç içerisinde kendisini darp ederek, “Seni öldüreceğim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, müştekinin polisi aramak istemesi üzerine, elindeki Xiaomi Note 8 pro marka cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.