Aslen Kıbrıslı olan ve ülkemiz teknik direktörlerinden Serhat Deniz, teknik ekibinde görev yaptığı Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nda önemli bir görev üstlendi.

Deniz, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevine getirildi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Serhat Deniz, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızda görevine teknik direktör olarak devam edecektir.

Hedeflerimiz yolunda kendisine başarılar dileriz.”

