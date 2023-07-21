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Şampiyonada yer alacak olan Türkiye Atletizm Milli Takımı kafilesinde Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan da yer aldı. 42 branşta yarışların yapılacağı şampiyonada Buse, yüksek atlama branşında madalya için yarışacak.

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