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Sümeyye ise Almanya'nın Karlsruhe şehrindeki etkinlikte yapılan kadınlar 3000 metre engelli yarışını, 9 dakika 36.22 saniyelik zamanıyla 2. sırada bitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse ve Sümeyye, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun challenger kategorisindeki organizasyonlara katıldı.

Milli atletlerden Buse Savaşkan , Internationales Hochsprungmeeting, Sümeyye Erol da Puma Nitro Lange Laufnacht yarışmasında 2'ncilik elde etti.

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