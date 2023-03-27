Kıbrıslı Türk sporcu Bekir, İstanbul'da düzenlenen uluslararası Tennis Europe 12 Yaş Soul Cup'da hem teklerde hem çiftlerde şampiyon oldu.

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Yaklaşık 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı turnuvayı, final maçında Letonyalı rakibi Artis Aire 'yi 6-1 6-0 gibi net bir skorla kazanan Bekir, seviyesinin gelecek için ne kadar ümit verici olduğunu bizlere gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen antrenörü Mustafa Ülker 'e ve ailesini yürekten kutlarız” ifadelerine yer verildi.

Bekir'in turnuvada kazandığı maçlardaki rakiplerinin ülke ve sıralamaları şu şekilde;

-İlk tur: Kazakistan 3 numara

-2. tur: Türkiye

-3. tur: Letonya 3 numara

-4. tur: Almanya 1 numara

-Yarı final: Kazakistan 2 numara

-Final: Letonya 1 numara