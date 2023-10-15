Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, geçmiş 100 yılın ana omurgasında Cumhuriyet Halk Partililerin bulunduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 100 yıl önce ülke sınırlarında alınan tedbirlerin günümüzde alınmadığını ve Türkiye'nin "sığınmacı deposuna" döndüğünü savunarak, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğinin söylendiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkerenin TBMM'de görüşüleceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, teröriste karşı çıkmanın namus borcu olduğunu ancak tezkerede bulanan, "Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi" cümlesindeki yabancı askerin kim ve Türkiye'de ne işi olduğunu sordu.

Kılıçdaroğlu, demokrasiyi yeninden inşa etmek istediklerini dile getirerek, kimlik ve inanç siyaseti yapmadıklarını, herkesin evinde, mahallesinde, sokağında, kentinde ve Türkiye'de huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.

Ülkenin bugünlere gelmesine büyük katkılar sunan emeklinin devletin bütçesine yük olarak görüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi meşruiyet konusunda sorun yaratan bir iktidarın ülkeye yararının olmayacağını söyledi.

"CHP'NİN AKSAYAN YÖNLERİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇÖZECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da düzenlenecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ardından tüzük kurultayı yapacaklarını anlatarak, bu kurultayda CHP'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceklerine değindi.

Bu kapsamda yapılan çalışmada il, ilçe başkanları, milletvekilleri, STK'ler ve başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Birincisi şu arkadaşlar; bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse cinsiyet kotası getireceğiz. Şahsi kanaatim; cinsiyet kotasının yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olması. Getireceğiz, inşallah kurultayımız bunu kabul eder. Merkez Yönetim Kurulu'nun üye kabulüne sınır getirilecek. Yani 'bir ilden veya ilçeden hemen 5 bin üye getirin MYK'den geçirelim' bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde 1'i, 2'si geçer. Sınırlı sayıda önemli insanlar MYK kararıyla partiye üye olurlar. Ama bir yeri kontrol etmek için '5 bin kişi birden üye yapalım, kimsenin de haberi yok' bunu da kaldıracağız.

Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz. 3 dönemden sonra milletvekili olamayacak. Belediye meclisi ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Bölgenin, kentin özelliklerine göre kesinlikle kotaların gelmesi lazım. Belediye meclisinde avukat, veteriner, mimar, kent plancısı olmalı. Bunları da getireceğiz."

"SEÇİMLERDE OYUNU DÜŞÜREN İL, KENDİLİĞİNDEN DÜŞMÜŞ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, tüzük değişiklikleri kapsamında, danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetiminin düşmüş sayılacağını bildirerek, "Bunu da yapacağız, kimse kusura bakmasın. Oturacaksınız, danışma kurulunu toplayacaksın, var olan sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 gece arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak, yeni il yönetimi seçilecek. Mahalle temsilciliklerinde en az 1 kadın ve 1 erkek olacak, tek başına erkek değil. Çünkü bizim evlere gitmemiz, kadınlarla konuşmamız lazım." diye konuştu.

Eskiden olduğu gibi güçlü bir genel sekreterlik oluşturacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak. Yükseltiyorsan tamam, oyun düştüyse 'kardeşim kusura bakma, yeni yönetim gelsin' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz arkadaşlar, delege sistemini kaldıracağız." diyen Kılıçdaroğlu, bu sistemin, çatışmalara ve çekişmelere yol açtığını ve kalıcı hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, partide iç denetim mekanizması oluşturacaklarını, denetçi ve müfettişlerin örgütü denetleyeceğinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Düzenli aidat ödeyenler, kendi milletvekillerini, belediye başkanlarını, il başkanlarını kendileri seçecek, düzenli aidat ödeyenler. Partiyle aidiyeti olan, her ay aidatını yatırıyorsan sorun yok, milletvekilin seç ama '5 bin kişiyi üye yap, ondan sonra gel milletvekilini seç' dediğiniz zaman mesele başka yerlere sapıyor. Dolayısıyla partiyle güçlü aidiyetin yolu aidat, ödüyorsa mesele yok. Gerçekten sağlık bir ön seçim istiyorsanız, düzenli aidat ödeyenler gelsin, milletvekilini, belediye ve il genel meclis üyesini seçsin."

Kılıçdaroğlu, oyunu artıran en fazla artıran 5 ilin başkanının da parti meclisinde yer alacağını sözlerine ekledi.

"KİM KONGRELERDEN SONRA PARTİ ALEYHİNE KONUŞURSA PARTİDEN AYIRACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, engelleri aşıp başarıya imza atmaya çalışan belediye başkanlarına teşekkür ederek, yüklendikleri tarihi sorumluluğun çok fazla olduğunun altını çizdi.

Kendileri için değil ülke, gelecek, çocuklar ve evlatlar yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeleri gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kongrelerimiz yapılıyor, güzel tartışmalar oluyor, gayet güzel. Biz demokrasiyiz zaten, demokrasiyi getiren partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter, el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın, kimse. Çok açık, çok net söylüyorum. Tartışma eyvallah, başımın üstüne."

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve partililer katıldı.