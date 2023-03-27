CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını başlattı.

Kılıçdaroğlu, videoyu "Sana söz yine baharlar gelecek..." ifadesiyle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı kampanyasının ilk filmi olan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile el ele olduğu görüntülere de yer verildi.

6'lı masanın diğer liderleriyle birlikte görüntülerin yer aldığı, Levent Yüksel'in 'Tuana' şarkısının kullanıldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek" ifadeleriyle bitirdi.