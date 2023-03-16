Twiter hesabından bir vakıf kurulacağını ve şampiyon melekler adına yüzlerce burs verileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, adalet mücadelesine de omuz vereceğini vurguladı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun dönüş yolunda verdiği mesajlar:

İSİAS’TA CİNAYET İŞLENDİ

"Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan Grand Isias Otel'in yapımında dere çakılı ve kum kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları, Şampiyon Melekler o otelin altında can verdi. Orada cinayet işlendi. Başka adı yok bunun. 31 turist rehberi de aynı binanın altında kaldı.

YÜZLERCE KİŞİYLE KONUŞTUM

Bugün eşim Selvi hanımla Gazimağusa'ya gittim. 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, kardeşler, halalar, amcalar, dayılar. Yüzlerce kişiyle konuştum.

HERKES FERYAT İÇİNDE

Öyle bir acıyla karşılaştık ki Kıbrıs'ta, adını koyamıyorum. Çocukların odalarında mumlar yanıyor… Herkes feryat içinde. Devleti yönetenler bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

HESAP SORACAĞIZ, VAKIF KURACAĞIZ

Çocukların katilleri belli, birkaç ay sonra gerekeni yapacağımızı anlatmak için gittim. Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Öncelikle tüm ailelerin bir araya geldiği bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz.

FORMA BAŞUCUMDA OLACAK; UNUTMAYACAĞIM

Melekler Takımı’nın formasını yatağımın yanına koyacağım. Her sabah uyandığımda bu formayı göreceğim. #isiashepimizindavası diyeceğim. Şampiyon Melekler’i unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım. Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Siz de unutmayın ey halkım."