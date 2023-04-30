Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği de yaptığı İzmir'de Millet İttifakı'nın mitingi sona erdi. Mitinge Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katılım sağladı.

"85 MİLYONU KUCAKLAYACAĞIZ"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahneye eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkarak vatandaşları selamladı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz, Hasan Tahsin'lerin kentindeyiz. Benim umudum sizlersiniz, beraber, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çıkarmayı birlikte yapacağız. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız. Bay Kemal'in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. Oy versin vermesin, herkes emin olsun Bay Kemal onun yanında olacaktır.

Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler demokrasiyi yeniden inşa etme seçimidir. Bu seçimlerin hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmenin seçimdir. Bu seçimler kadın erkek eşitliğini sağlayacak seçimlerdir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir, ayrışma değil. Bu seçimler Türkiye'ye demokrasi getirme seçimidir. Gençlerimiz tarihe bir not düşecekler. Ve daha ileri yaşlarında çocuklarına anlatacaklar. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Bir tweet atarken bile ailelerimiz bizi uyarırdı. Ben 14 Mayıs'ta sandığa gittim, oyumu kullandım ve otoriter rejimi değiştirdim. Benim bir oyumun demokrasi için değeri çok büyüktü diye anlatacaktır.

"AK PARTİ'YE, MHP'YE OY VERMİŞ BİR YAKININIZI İKNA EDİN VE BERABER SANDIĞA GİDİN"

21'inci yüzyılda Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, gücünü göstermeye ihtiyacı var. Türkiye'nin dünya ile rekabete ihtiyacı var. Dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bir Kemal kurdu, 1. yüzyıl başladı. Bir Kemal geldi, 2. yüzyıl başlıyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Şampiyonlar ligini kurduk. Sizden tek isteğim, geçen seçimlerde AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Türkiye'nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın ve Millet İttifakı'na oy isteyin.

Bu ülkeye baharları getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğiz, bu ülkeye kardeşlik getireceğim, çiftçiyi toprakla buluşturacağım göreceksiniz. Kırsalda hiçbir kadının, gencin aç kalmasını düşünen düşünceyi ters yüz yapacağız. Her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın evladını okula huzur içinde gönderecek. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak.

O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim. Endişe etmeyin. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Amerika'da çiftlikler alacaklar, gökdelenler yapacaklar. Bay Kemal bunları mı yiyecek? Yemem efendim yemem. Son kuruşuna kadar alıp getireceğim.

2015'ten bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye veriyorlar. 1000'er lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye artırdılar. Önümüzde Kurban Bayramı var, bankaya gittiğinde 15 bin lira paranız olduğunu göreceksiniz.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Kırsalda veteriner olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvanların aşıları olacak. Öğretmenler gibi onlar da devletten maaş alacaklar.

Dışarıdan arpa, yulaf, buğday, et, canlı hayvan alıyoruz. Ne oluyor ya? Bunların tamamını biz Türkiye'de yapamaz mıyız. Yapabiliriz. Ama bir siyasi tercih var. Onları yoksulluğa mahkum etmek. Bu siyasi tercihi değiştireceğiz. Onlar beşli çeteye çalışacak, Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Benim saraylarda gözüm yok, Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğiz, orada kalka hizmet edeceğiz.

Beş yerden, altı yerden aylık alanları kapının önüne koyacağım. İklim değişikliği ile beraber Akdeniz Havzası giderek ısınıyor, orman yangınları giderek artıyor. 16 uçağı var beyefendinin. 16 uçağın 16'sını da satacağım, orman yangınları için uçak alacağım."

"ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI NEZAKETLE EMEKLİ EDECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mitingde şunları kaydetti:

"Atatürk'ün, Atatürk'ümüzün hemşehrileri, Zübeyde Hanım'ı bağrında taşıyan İzmir… Ben Atatürk'ümüzün hemşehrisiyim, dolayısıyla benim hemşehrilerim İzmir. Çaka Bey'in 1000 yıl evvel fethettiği Çaka Bey'in İzmir'i. Ve işgale karşı Atatürk'ümüzü Samsun'a gönderen İzmir… 14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya. İşgali sona erdiren İzmir, bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir bizi istismar eden, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeli'yi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek.

İzmir'e gavur diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına ayyaş dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz. Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var."

"BU ARKADAŞLARIMIZ ARTIK HANTALLAŞTILAR"

Mitingde konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Ülkemizde bir baştan bir başa sanayi tesisleri kurmalıyız. Herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Teknoloji merkezleri kuracağız. Bizim insanlarımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulacaklarını bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Kendilerini geliştiremiyorlar. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyoruz." dedi.