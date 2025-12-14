Bunlar da ilginizi çekebilir

Durbay, göreve başladıktan kısa bir süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatını memleketinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu.

Kanser tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği teşhisi sonrası entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi.

