Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile partisinin genel merkezi önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, genel merkez önüne gelen yurttaşlara teşekkür ederek başlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini vererek 'birlikte yola çıktıkları' mesajını verdi.

İmamoğlu ve Yavaş ile kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Sadece ben değil 84 milyon aday! Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Sevgili halkım, başlıyoruz" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Uzun bir yoldan geldim, yol boyunca heybemi güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Kimler aday biliyor musunuz; Ankara'da elektriği kesin İbrahim Bey adaydır, madende hayatını kaybeden Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Hanım adaydır. Tüm depremzedeler aday, böyle bilmeniz gerekiyor. Ekmeğini çöpten çıkartan ekmek teknesi gasp edilenlerin deposuna gittim, işte oradakiler aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday.

Sadece ben değil 84 milyon aday! Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyenler aday. Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı, halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Sevgili halkım, başlıyoruz."

Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından, 'cumhurbaşkanı yardımcıları' olarak tanıtılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile poz verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Millet İttifakı" toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı. Diğer yandan 12 maddelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş yol haritası da duyuruldu.