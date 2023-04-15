Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:

6 TEMEL İLKE BELİRLEDİ

"Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak. Bunlar ise maliyet, odaklanma, farklılaşma, inovasyon, sermaye güvenliği, hukuk olacak."