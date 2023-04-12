Mitingde belediye başkanlarından sonra halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 14'ünde sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Beraber kazanacağız. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Size sözüm söz. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını çözeceğim. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Hiçbir anne, baba 'Çocuğumu kentteki okula göndereyim' diyerek, köyünü terk etmeyecek. Her gün en az iki, üç kez yemek yemek zorundayız. Eğer buğdayı, arpayı, gübreyi, dışardan alıyorsanız. Onların utanmaları gerekiyor. Tamamını Türkiye'de üreteceğiz. Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim" dedi.

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI'NDA 15 BİN TL

Yağmur yağdığını belirterek "Bereketli olsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Yağmur yağıyor. Güzel bir yağmur. Söz veriyorum. Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale bu ülkeye huzuru, barışı getireceğim. Güzel bir atmosferdeyiz. Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm el vermiyor. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne, 'Çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım' diye düşünmeyecek. Okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek. Emekliler hiç merak etmeyin. 2015 tarihinden bu yana 'Emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilsin' dedim. Yapmadılar. Göreceksiniz önümüzdeki Kurban Bayramı'nda, 15 bin TL olarak banka hesaplarına yatacak. Yapamaz, diyorlar. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi mutlaka yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir olmasına izin vermeyeceğim" dedi.