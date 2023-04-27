Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında "Liderler Özel" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"SİYASET AYRI İNSAN SAĞLIĞI AYRI"



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileğinizi paylaştınız. Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Aziz milletimize teşekkür ederim' minvalinde konuştu ancak muhalefet liderlerine özgü bir şey söylemedi. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Biz de milletin bir parçasıyız. Olumsuz yorumlamıyorum kişisel olarak. Ben rahatsızlığını duyduğum andan itibaren bir twitle geçmiş olsun dileklerimi ilettim." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, siyasetin ayrı, insanların sağlığının ayrı olduğunu dile getirerek "Siyaseten rakip olabiliriz ama sonuçta rakiplerimizin de sağlıklı olmasını, iyi olmasını isteriz. Olması gereken de bu zaten." diye konuştu.



"Seçim sürecinde meydanların dili nasıl?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıldır ziyaretler yaptığını, seçim tarihi belli olduğu için artık çok daha geniş kitlelere ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, siyasetin ayrı, insanların sağlığının ayrı olduğunu dile getirerek "Siyaseten rakip olabiliriz ama sonuçta rakiplerimizin de sağlıklı olmasını, iyi olmasını isteriz. Olması gereken de bu zaten." diye konuştu.



"Seçim sürecinde meydanların dili nasıl?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıldır ziyaretler yaptığını, seçim tarihi belli olduğu için artık çok daha geniş kitlelere ulaşmaları gerektiğini söyledi.