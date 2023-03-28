Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Millet Buluşması" programında açıklamalar yaptı. Sık sık "İktidar" sloganlarının atıldığı etkinlikte Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'taki seçimleri kazanması durumunda "Parlamentodan süratli bir yasa çıkaracağız, hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin, her aile sosyal devletin koruması altında olsun diye aile destekleri sigortası yasasını çıkaracağız. 1971'den bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı" diye konuştu.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye artık dünyayla yarışmak zorundadır. Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır.

15 Mayıs'ta Allah nasip eder iktidar olursak 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

"İKİNCİ İŞ, SÜRATLİ BİR YASA ÇIKARACAĞIZ"