CHP'nin 100. yılı sebebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntü kullanılmıştı. Görüntü tepkilere neden olurken, Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." dedi.

“ORADA SÖZ KONUSU OLAN EOKA'CILARIN NASIL GÖMÜLDÜKLERİNİ ANLATAN KAREDİR"

CHP'nin 100. yılı sebebiyle Ankara'da hatıra ormanı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Türk köylerine saldıran Rum silahlı örgütü EOKA'nın fotoğrafının, CHP'nin 100. yıl videosunda kullanılmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar? Neden Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah türbesine sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar." dedi.

"BİZ BU DEVLETİ KURAN GELENEKTEN GELİYORUZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti demektir." sözleriyle konuşmasına devam eden CHP lideri, "Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü, bayrağımızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular biz unutmadık ve unutmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demektir, herkesin bunu bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.