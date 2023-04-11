CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatla ilgili açıklamasına sosyal medyadan karşılık verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.