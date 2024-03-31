Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de düzenlenen kurultayı Özgür Özel'e kaybeden CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına ilişkin önemli bir mesaj yayınladı.

X (Twitter) hesabından sonuçları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun" ifadelerini kullandı.

CHP eski lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

* Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.