CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi.

Mektubuna, "Sevgili yol arkadaşım, bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz." ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu, bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının da yine CHP çatısı altında vücut bulduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurgusal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekiyor. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.”

“DİLİMİZİ HER ZAMANKİNDEN DAHA BİRLEŞTİRİCİ KILMAYA ÖZEN GÖSTERMEMİZ GEREKMEKTEDİR”

Temel amacının milletvekillerinin Meclis'teki güçlü iradesini ve emeğini koruyarak, partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, “On milyonlarca yurttaşımız, partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.” dedi.

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lükslerinin olmadığını da dile getiren CHP lideri, mektubunu şöyle sonlandırdı:

"Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun."