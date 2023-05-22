Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Saray iktidarını desteklediğini açıklamasını ardından açıklama yaptı.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz" dedi.28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için "Bu bir referandumdur" nitelendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, "Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.