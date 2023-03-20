Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği bir video yayınladı.

Videoyu Twitter hesabından "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu "Seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray İktidarı ve onunla yola çıkanlar kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler" dedi.