CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partinin temsilcileri, YSK Başkanlığına gelerek, Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusuna ilişkin evrakı YSK Başkanı Ahmet Yener'e makamında teslim etti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin evrak, Yener'in hediye ettiği kalemlerle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından imzalandı.

YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan Özkoç, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Saadet Partisinden Bülent Kaya, DEVA Partisi'nden Medeni Yılmaz, Gelecek Partisinden Selçuk Özdağ ile Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Partiden de Cemal Enginyurt'un, Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

İYİ Partili Dervişoğlu da başvurularının kabul edildiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla 13'üncü cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır." dedi.