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Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun! pic.twitter.com/4gV3Yrqig8

Skandal fotoğraf daha önce de KKTC'de 8 Ağustos 2022 tarihli devlet piyangosunun üzerine basılmış, olayın medyaya yansıması üzerine tepki çekmişti.

Videonun Kıbrıs Harekâtı'yla ilgili olan kısmında ise yer verilen görsel dikkati çekti. Söz konusu videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Türk köylerine saldıran Rum milliyetçi grupların başını çeken EOKA’nın fotoğrafı kullanıldığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 100. yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından alıntılanan videoda Cumhuriyet tarihinde yer alan önemli gelişmelerin görselleri yer aldı.

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