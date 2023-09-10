Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu! Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada son soruya gelen Rabia Güvercin, soruya doğru yanıt vererek, 1 milyon TL'nin kazananı oldu. Rabia, yaklaşık 1 saatten fazla düşündü ve tek tek kentlerdeki harfleri gözden geçirdi. Rabia soruya doğru yanıt verme yolunda tüm harfleri eledi ve V harfinde karar kaldı. Kenan İmirzarioğlu'nun emin misiniz sorusuna yanıt veren Rabia, doğru cevabı vererek 1 milyon TL'yi kazanan 2'inci isim oldu.

İŞTE MİLYONLUK SORU

Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 haftten hangisi bu diğer üçünden daha az bulunur?

a) Ş - 9 - Eskişehir-Gümüşhane-Kırşehir-Kahramanmaraş-Muş-Nevşehir-Şanlıurfa-Uşak-Şırnak

b) V - 5 - Artvin-Nevşehir-Sivas-Van-Yalova

C) G - 6 -Bingöl-Gaziantep-Giresun-Gümüşhane-Yozgat-Zonguldak-

d) H - 10 - Afyonkarahisar-Eskişehir-Gümüşhane-Hakkari-Hatay-Kırşehir-Kütahya-Kahramanmaraş-Nevşehir-Ardahan

Doğru CEVAP: B) V

BUGÜNE KADAR 1 MİLYONLUK SORU 5'İNCİ KEZ AÇILDI

Öte yandan Mliyoner isimli yarışmada bugüne kadar 1 milyonluk soru 5'inci kez açıldı. Daha önce milyonluk soruya doğru yanıtı veren 1 kişi bulunuyordu.  Daha önce doğru cevap verilen Milyonluk soruyu Arda Ayten açtırmıştı