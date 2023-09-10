Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada son soruya gelen Rabia Güvercin, soruya doğru yanıt vererek, 1 milyon TL'nin kazananı oldu. Rabia, yaklaşık 1 saatten fazla düşündü ve tek tek kentlerdeki harfleri gözden geçirdi. Rabia soruya doğru yanıt verme yolunda tüm harfleri eledi ve V harfinde karar kaldı. Kenan İmirzarioğlu'nun emin misiniz sorusuna yanıt veren Rabia, doğru cevabı vererek 1 milyon TL'yi kazanan 2'inci isim oldu.

İŞTE MİLYONLUK SORU

Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 haftten hangisi bu diğer üçünden daha az bulunur?

a) Ş - 9 - Eskişehir-Gümüşhane-Kırşehir-Kahramanmaraş-Muş-Nevşehir-Şanlıurfa-Uşak-Şırnak

b) V - 5 - Artvin-Nevşehir-Sivas-Van-Yalova

C) G - 6 -Bingöl-Gaziantep-Giresun-Gümüşhane-Yozgat-Zonguldak-

d) H - 10 - Afyonkarahisar-Eskişehir-Gümüşhane-Hakkari-Hatay-Kırşehir-Kütahya-Kahramanmaraş-Nevşehir-Ardahan

Doğru CEVAP: B) V

BUGÜNE KADAR 1 MİLYONLUK SORU 5'İNCİ KEZ AÇILDI

Öte yandan Mliyoner isimli yarışmada bugüne kadar 1 milyonluk soru 5'inci kez açıldı. Daha önce milyonluk soruya doğru yanıtı veren 1 kişi bulunuyordu. Daha önce doğru cevap verilen Milyonluk soruyu Arda Ayten açtırmıştı