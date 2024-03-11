Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 44 yaşındaki yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur sorularda başarılı performans sergiledi.

Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? soru soruldu.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 44 yaşındaki yarışmacı Mehmet Çağrı Uğur sorularda başarılı performans sergiledi.

Mehmet Çağrı Uğur'un karşısına 300 bin TL değerinde "Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir? soru soruldu.

SORUNUN CEVABINI AÇIKLADI

Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı eleyen ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıkladı.

İmirzalıoğlu, "Fatiha ve İhlas Suresi'ni çok kolay bir şekilde elediniz. Bakara yanlış hatırlamıyorsam 'bir besi hayvanı' deniz. Bu arada doğru Bakara bir inek hayvanıdır. Ben bir şeye takıldım sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Yağmura rahmet yağdı deriz. Çünkü Rahmet veren kapsayan demek" açıklamasını yaptı.