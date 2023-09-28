Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, Haspolat'ta sakin C.O'nun kendisine ait olup kiralamış olduğu Belediye Evleri N:7/8 Haspolat adresinde bulunan ikametgahında kiracı olan Abdurrahman Tülek'in evden depozitosunu alıp çıktığı ve anahtarı bırakmadığı gerekçesi ile ikametgahın dış kapısının kilit kısmına başka kilit takıp hasar verdikten sonra izinsiz ikamet içerisine girdiğini söyledi.

Polis, zanlının Tülek'e ait Canon marka fotoğraf makinesini, Lenova marka Bluetooth kulaklığı,1200 sekel İsrail parasını, 500 Dinar parayı, 350 Sterlini, 1 adet 22 ayar Bileziği, 6 adet çeyrek altını ve muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.